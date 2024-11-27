Res-Bir Olağan Genel Kurulda Yeni Yönetimini Belirledi

Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (Res-Bir) dün gerçekleştirdiği 15. Olağan genel kurul toplantısında yeni dönem yönetimini belirledi.

KTİMB Şevket Abohorlu Konferans Salonu’nda birlik üyelerinin katılımıyla gerçekleşen genel kurul toplantısı Süleyman Gürcafer başkanlığında Serkan Yıldırım ve Mehmet Kale Kişi’den oluşan Divan Kurulu yönetti.

“ yok oluyoruz !!”

Genel Kurul’da başkan ve üyeler tarafından şuursuzca devam eden ve girdi maliyetlerine tavan yaptıran zamların hükümet edenler tarafından durdurulmaması haline binlerce aileye ekmek kapısı, devlete milyonlarca liralık katma değer yaratan bir sektörün yok olmakla karşı karşıya kalacağına dikkat çekildi. Üyeler ayrıca ilgili bakanlık olarak Turizm Bakanlığı’nın sektörü kurumsal yapıya kavuşturacak yasayı daha fazla bekletmeden hayata geçirmesini de istedi.

Başkan Arif Bayraktar dönemsel faaliyetleri içeren bilgileri üyelere aktardıktan sonra mali raporu okudu. Mali Raporun oy birliği ile onaylandığı 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda oy birliği ile 2 yıllık süre için belirlenen yeni Res-Bir yönetimi şu üyelerden oluştu;

“ Salih Kayım – Arif Bayraktar – Cemal Gülercan – Sadık İnceer, Aygün Erülkü – Buğra Kopar – Reşat Pilli- Yedek Üyeler; Mehmet Kale Kişi – Derviş Bayraktar ”

Genel Kurul ayrıca Disiplin Kurulu için Hakan Biçentürk, Emirali Tatlıdil, Hüseyin M. Gül, Meryem Sayılı, Serkan Gönelli’yi, Denetleme Kurulu için de Tolgay Erbekçi ve Deniz Alemdar’a görev verdi.

Restorancılar Birliği yeni yönetimi önümüzdeki günlerde toplanarak görev bölümünü gerçekleştirecek.