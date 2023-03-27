Res-Bir’den Serhat Akpınar’a tepki
27/03/2023
Restorancılar Birliği (Res-Bir), Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar’ı televizyon programındaki ifadelerinden dolayı eleştirdi.
Res-Bir, Serhat Akpınar’ın televizyon programında kullandığı “insanların meyhanelere harcadıkları paraları çocukların geleceklerine harcamalı” ifadeler üzerine yayımladığı açıklamada, “Restorancılar olarak büyük bir şaşkınlık içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz” dedi.
Tasarrufa kamu kaynaklarından başlanması gerektiği ifade edilen açıklamada, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Turizm Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu’na açıklamayı düzeltme çağrısı yapıldı.