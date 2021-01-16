RES-BİR’den sivil itaatsizlik ve eylem kararı

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16/01/2021

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RES-BİR’den sivil itaatsizlik ve eylem kararı

Restorancılar Birliği (RES-BİR) Yönetim Kurulu yazılı açıklama yaparak, sivil itaatsizlik de dahil bir dizi eylem planı kararı alındığını açıkladı. Restorancılar Birliği, pandemi nedeni ile hergün farklı farklı kararlar alan yöneticiler yüzünden tükenme noktasına geldiklerini söyledi.

Restorancılar Birliği, açıklamasnında tamamında "Pandemi nedeniyle aç-kapat / biraz aç-biraz kapat gibi hergün farklı farklı kararlar alan yöneticiler ,hatta dün akşam karar bile alamayan yöneticiler bizleri tükenme noktasına getirmişlerdir.

Bu sabah erken saatlerde toplanan Yönetim Kurulumuz ,diğer paydaşlarla da durum değerlendirmesi yapıp , sivil itaatsizlik de dahil bir dizi eylem planı kararı almıştır.

Tek derdi sağlıklı ve kimseye avuç açmadan, gemilerini yüzdürmek olan üyelerimizin sabrı kalmadığı gibi ,ekonomik gücü de tükenmiş durumdadır.

Ülkesinde 3. sınıf vatandaş gibi görülen üyelerimizin derdi, seçim değil geçimdir.
​Bu yönetim anlayışınızla ,seçimlerde de kendi kendinizi seçersiniz" ifadelerini kullandı.

16/01/2021 15:31
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TAGS: RES-BİR
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