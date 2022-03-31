Res-Bir'den yarınki eyleme aktif destek

Kuzey Kıbrıs Restorancılar birliği zamlara karşı yarın düzenlenecek eyleme destek vereceğini açıkladı.

Açıklama şöyle:

Bir çok üyemizin de aktif destek destek verdiği ve facebookta örgütlenen #tepkisizkalma grubunun çağrısı ile 1 Nisan Cuma günü düzenlenecek olan mitinge Kuzey Kıbrıs Restorancılar birliği olarak tam destek vereceğimizi ve #tepkisizkalma grubu tarafından yapılan duyurunun altına imza attığımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz:

“Ülkenin içerisinde bulunduğu zorlu ekonomik şartların her geçen gün daha da ağırlaşması ve bizi yönetenlerin halkı koruyacak tedbirler almak yerine, her geçen gün halkın nefes almasını zorlaştıracak adımlar atması bizce artık kabul edilemezdir.

Bu tepkimizi ortaya koymak için Facebook'ta kurduğumuz #tepkisizkalma grubumuz kısa zamanda neredeyse 6 bin kişiye ulaşmıştır. 1 Nisan Cuma günü saat 11:00’da Başbakanlık önünde yapılacak eylem çağrımıza birçok kişi ve sivil toplum örgütü de destek beyan etmiştir.

Eylem öncesinde irademizin ve niyetimizin farklı amaç güden kişi ve gruplarca çarpıtılmaması için açıkça belirtmek isteriz ki, eylem alanında hiç bir kişi veya kuruma yönelik olarak hakaret içeren, aşağılayıcı bir dil kullanan, provokasyon maksatlı pankartlar bizi temsil etmeyecektir.

Niyetimiz halkımızın içinde bulunduğu ekonomik zorlukları, bizi yönetenlere en açık biçimde ifade etmektir. Bu niyetin farklı politik ajandalar sebebiyle suistimal edilmesine müsaade etmeyeceğimizi de şimdiden belirtir, #tepkisiz kalma eylem komitesi olarak belirlediğimiz slogan listesini de şu şekilde halkımızla paylaşmak isteriz:

1- Ne ezilen ne ezen, insanca bir düzen.

2- Yaşamak hakkımız, inadına haklıyız.

3- Zamlara son, kaldı bir don.

4- Susma haykır, zamlara hayır.

5- Edison pişman, halk perişan.

6- Susma sustukça sıra sana gelecek.

7- Direne direne kazanacağız.”

#tepkisizkalma

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31/03/2022 15:35