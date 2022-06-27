Resa Paşaoğluları yaşamını yitirdi

Cumhuriyet Meclisi eski Basın, Dışilişkiler ve Protokol Müdürlerinden Resa Paşaoğluları hayatını kaybetti. Resa Paşaoğluları’nın zamansız vefatı sevenlerini yasa boğdu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, hayatını kaybeden Paşaoğluları için mesaj yayımladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin mesajı şöyle:

“Cumhuriyet Meclisi Basın, Dışilişkiler ve Protokol Müdürlüğü görevini uzun yıllar yürütmüş olan kıymetli personelimiz Sayın Resa Paşaoğlularını kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler dileriz.”

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27/06/2022 13:30