Güzelyurt’ta bağımsız belediye başkan adaylığını açıklayan Reşat Kansoy, AL-NAR tesisini ziyaret etti.

Basın ofisinden verilen bilgiye göre, nar üretimi ve ihracatı konusunda fikir alış verişinde bulunan Kansoy, Güzelyurt’a getirmek istediği yeni vizyonunun en önemli ayağının, verimli toprakların korunması ve sürdürülebilir tarım için su yönetimi olduğunu söyledi.

Sebze- meyve üretiminin yüzde 70’inin Güzelyurt ovasından karşılandığını belirten Kansoy, Türkiye’den gelen suyun zirai sulamaya katkı sağlayacağı projenin Güzelyurt ovası için önemine değindi.

Bu noktada yerel yönetimlerin vizyonunun devreye girmesi gerektiğine ifade eden Kansoy, Güzelyurt Belediyesi’nin bugüne kadar tarım topraklarını koruyamadığını, su ve su yönetimiyle tarım iş gücü yönetimi hakkında icraat yapmadığını savundu.

Kansoy, “Benim ortaya koyacağım yeni yerel yönetim vizyonunda tarım politikalarına belediye öncülük yapacak, Tarım Bakanlığı ve üniversitelerimiz ile birlikte hareket ederek; tarımsal ürünlerin ekonomik değerini artırmak olacaktır” dedi.

Tarımda ürün çeşitliliği önemine değinen Kansoy, şöyle devam etti:

“Tek glokal (küresel yerel) ürünümüz olan portakalın yanında, nar üretimi ve ürün çeşitliliği ile dünya marketlerinde alıcısı olan diğer meyvelerin üretim ve pazarlamasının merkezi hükümet, Tarım Bakanlığı ile planlı bir şekilde yürütülmesi için sorumluluk alacağız.”

500 ton nar üretimi olduğunu ve bunun 150 ton civarında kısmının Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilebilmesi için Türkiye’ye gönderildiğini söyleyen Kansoy, “Yeni belediye vizyonumuz tarımsal üretimi daha da değerli kılmak ve daha çok ihracat yapabilmek adına tüm paydaşlarla birlikte hareket ederek, bu konuda projeler üreterek, Türkiye ve AB ile ortak çalışabilmek olacaktır” diye konuştu.

-"Sertifikalı tarım için imar planı şart"

Güzelyurt bölgesinin toprak mineralinin, nem oranının, gün ışığı süresinin, sebze ve meyve üretiminde doğal avantaj olduğunu söyleyen Kansoy, “Birinci derece tarıma elverişli topraklarımızı korumak ve sürdürülebilir, iyi, sertifikalı tarım üretimi yapılmasını sağlamak için İmar Planı ve Kent Master Planı şarttır” dedi.

-"Hal, Güzelyurt’a inşa edilmeli"

Güzelyurt’ta tarımın lokomotif sektör olduğunu belirten Reşat Kansoy, bunun korunabilmesi ve geliştirilebilmesi için hal konusunun da gündemlerinde olacağını söyledi.

“Hal mutlaka Güzelyurt’ta olmalıdır” diyen Kansoy, şöyle devam etti:

“Meyve ve sebze üretimin yüzde 70’i Güzelyurt ovasında yapılmaktayken, Halin başka bir ilçeye inşası büyük bir hata olur. Hal Güzelyurt’a inşa edilirse, ekonomik alan oluşur, istihdam olanağı yaratılır, enerji sarfiyatı azaltılır, lojistik konum kazanılır. Güzelyurt’a faydası büyük olur. Başkan olduğum zaman bu konuda proaktif bir politika izleyeceğimin sözünü veriyorum.”

-"İşçilerin yatı evi konforlu olmalı"

Tarım işçilerinin yatı evlerinin sağlıklı şartlar altında ve konforlu olması gerektiğini kaydeden Kansoy, işçilerin yaşam koşullarının insani değerlere uygun olması için belediye ve işverenlerin birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Bu habere tepkiniz:



22/11/2022 15:36