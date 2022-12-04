Reşat Kansoy: “Güzelyurt Belediyesi tüm işletmelerimizin yanında eşit duracak”

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04/12/2022

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Reşat Kansoy: “Güzelyurt Belediyesi tüm işletmelerimizin yanında eşit duracak”

Güzelyurt Belediyesi bağımsız başkan adayı Reşat Kansoy, Güzelyurt Belediyesi’nin tüm işletmelerin yanında eşit duracağını söyledi.

Güzelyurt Belediyesi bağımsız başkan adayı Reşat Kansoy yaptığı yazılı açıklamada, “Güzelyurt Belediyesi’nin tüm işletmelerimizin yanında EŞİT duracağı, bölgemizde faaliyet gösteren esnafımıza, sanayicimize, zanaatkarımıza, besicimize, üreticimize… Kol kanat açacağı yeni bir vizyon ile yola çıktık” dedi.

Kansoy, “Belediyenin yapmış olduğu yatırımların, birçoğunda hizmet alımları, Güzelyurt dışından yapılmakta; alüminyumdan tutun da mobilyaya, peyzaj ürünlerinden, makinist hizmetlerine kadar, adil, hesap verebilir, Güzelyurt esnafıyla, emekçiyle, barışık, bölge insanımızı destekleyen bir Güzelyurt Belediyesi için aday oldum” ifadelerini kullandı.

04/12/2022 14:51
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