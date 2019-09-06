Resepsiyon sonrası Lute’dan açıklama

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Rum Lider Nikos Anastasiadis ile birlikte, referans kavramlarla ilgili çalışması devam eden BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’tan ayrılmadan önce ara bölgede yer alan BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde verdiği liderler resepsiyonuna katıldı.

Gerçekleşen resepsiyon sonrasında BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute kısa bir açıklama yaparak 'İki lidere de beni bu hafta kabul ettikleri teşekkür ederim. Ciddi ve odaklanmış görüşmeler yaptık. Süreç devam ediyor. Her iki lider de bu sürece devam etme konusunda kararlılıklarını bildirmişlerdir.' dedi.

Öte yandan BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un saat 20.00’de New York'a hareket ermek üzere adadan ayrılacağı öğrenildi.