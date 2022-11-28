Reşit olmayan göçmenler İngiltere'de yetişkin olarak gözaltına alındı

The Observer gazetesinin, İngiltere'ye giren göçmenlere yardım eden bir gruba dayandırdığı habere göre, en az 16 sığınmacının doğum tarihleri, ​​İngiliz yetkililer tarafından tartışmalı bir gözaltı merkezinde tutulabilmeleri için değiştirildi.

Mülteci Konseyi, İngiliz gazetesine, Kent'teki Manston İltica Merkezi'nden kısa süre önce tahliye edilen 16 çocukla görüştüğünü söyledi.

Çocuklar kuruluşa, hepsinin 15 ila 17 yaşlarında olduğunu, ancak İçişleri Bakanlığı personeli tarafından 18'in üzerinde olarak kaydedildiğini söyledi.

Üçünün de yaşlarını kanıtlayan pasaport veya kimlik belgelerinin fotoğrafları vardı, ancak Konsey bu kanıtların göz ardı edildiğini söyledi.

Çocuklar daha sonra, şiddet ve hastalık iddialarıyla gündeme gelen, bir tutuklunun ölümü üzerine kapatılan Manston'da tutuldu.

Yetişkin konaklama merkezlerine gönderiliyor

Manston gibi geçici merkezlerden serbest bırakıldıktan sonra yetişkin olarak kaydedilen çocuklar, İngiltere'deki yetişkin konaklama yerlerine, genellikle otellere gönderilebiliyor.

Mülteci Konseyi, bunun yerine reşit olmayanların bakıma alınması gerektiğini savunuyor ve Eylül ayından bu yana 92 ​​reşit olmayan çocuğu yetişkin sisteminden çıkarıp bakıma aldığını söylüyor.

Manston merkezi, İngiltere'ye girmek için İngiliz Kanalı'nı geçen rekor sayıda göçmeni kontrol altında tutumak için inşa edildi.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, bu yıl şimdiye kadar 40 binden fazla düzensiz göçmen geldi.

Bu, kayıt tutmaya başlanan 2018'den bu yana en yüksek rakam.

Bu habere tepkiniz:



28/11/2022 10:45