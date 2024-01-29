Resmen açıklandı: Douglas Costa imzayı attı

Fluminense, Douglas Costa transferini duyurdu.



Brezilya ekibinden yapılan açıklamada Costa ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.



Kulüpten yapılan açıklamada Douglas Costa'nın 90 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.

Playvolume00:00/00:59ntvsporTruvidfullScreen

"EŞSİZ BİR DUYGU"

Costa transfere ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Bu eşsiz bir duygu. Kariyerimde aradığım şeydi. Brezilya'ya dönmek istedim. Fluminense çok rekabetçi ve son yıllarda iyi işler başlardı. Kariyerimde her zaman hedeflediğim ve eld ettiğim şey bu."

DOUGLAS COSTA'NIN KARİYERİ

Futbol kariyerine Gremio'nun altyapsında başlayan Dogulas Costa, sonrasında Shaktar Donetsk, Bayern Münih, Juventus ve Los Angeles Galaxy formalarını giydi.



MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'le sözleşmesi Ekim 2023'te sona erdikten sonra takımdan ayrılan Costa, o tarihten bu yana herhangi bir takımla anlaşmadı.



Kariyeri boyunca oynadığı takımlarda toplam 512 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, bu maçlarda 76 gol ve 107 asist kaydetti.

Fluminense'nin paylaşımı: