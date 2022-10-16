Resmen açıklandı! James de yok

Milan maçında sakatlanan 22 yaşındaki futbolcu yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacak ve Dünya Kupası'nı kaçıracak. 

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16/10/2022

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Resmen açıklandı! James de yok

Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Milan maçında sakatlanan 22 yaşındaki futbolcu yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacak ve Dünya Kupası'nı kaçıracak. 

İngiltere Milli Takımı'nda teknik direktör Gareth Southgate daha önce de Manchester City'den Kyle Walker ve Liverpool'dan Trend Alexander-Arnold'ın sakatlığıyla sarsılmıştı. 

İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki ilk maçı İran ile... 

16/10/2022 10:19
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TAGS: james, milan,
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