Resmen açıklandı! James de yok

Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Milan maçında sakatlanan 22 yaşındaki futbolcu yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacak ve Dünya Kupası'nı kaçıracak.



İngiltere Milli Takımı'nda teknik direktör Gareth Southgate daha önce de Manchester City'den Kyle Walker ve Liverpool'dan Trend Alexander-Arnold'ın sakatlığıyla sarsılmıştı.



İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki ilk maçı İran ile...

Bu habere tepkiniz:



16/10/2022 10:19