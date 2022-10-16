Resmen açıklandı! James de yok
Milan maçında sakatlanan 22 yaşındaki futbolcu yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacak ve Dünya Kupası'nı kaçıracak.
16/10/2022
Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Milan maçında sakatlanan 22 yaşındaki futbolcu yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacak ve Dünya Kupası'nı kaçıracak.
İngiltere Milli Takımı'nda teknik direktör Gareth Southgate daha önce de Manchester City'den Kyle Walker ve Liverpool'dan Trend Alexander-Arnold'ın sakatlığıyla sarsılmıştı.
İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki ilk maçı İran ile...