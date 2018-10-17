Resmen yasal, Kanadalılar kutladı!

Keyif için esrar kullanımı, satışı ve üstte taşamayı resmen serbest bırakan ülkede, yüzlerce kişi şehir merkezlerinde kutlama yaptı. Kanada, Uruguay'dan sonra dünyada söz konusu adımı atan ikinci ülke oldu.

Kuzey Amerika ülkesi Kanada'da keyif için esrar kullanmak ve satmak artık resmen serbest.

İlk marihuana satışı, St John's kasabasında yerel saatle 20.00'da yapıldı. Ian Power adlı Kanadalı, "İlk yasal esrarı alan kişi olmak, benim hayalimdi. Nihayet, buradayım" dedi.

Yarım saat sonra ise Newfoundland Adası'nda yüzlerce kişi esrar aldı. Adada satış başlamadan önce uzun kuyruklar oluştu.

Yasağın kalkmasını bekleyen kalabalıklar, gece yarısı sokaklarda kutlamalar yaptı. Toronto'da da marihuana konseptli partiler düzenlendi.

Kanada, Uruguay'dan sonra yeryüzünde esrar taşımayı ve eğlence amaçlı kullanmayı serbest bırakan ikinci ülke oldu. Senato, ülkede esrar üretimi, satışı ve kullanımını yasallaştıran tasarıyı geçtiğimiz Haziran ayında onaylamıştı. Söz konusu yasağın kaldırılması, Başbakan Justin Trudeau'nun liderlik ettiği Liberaller'in seçim vaatlerinden biriydi.

Ottawa yönetimi, 2001 yılında tıbbi tedavi için marihuana kullanımına izin vermişti.