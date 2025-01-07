Resmi Açıklama Yapıldı: Hakan Fidan KKTC'ye Geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8-9 Ocak 2025 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımız, 8-9 Ocak 2025 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir."

TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Kuzey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 8-9 Ocak 2025 tarihlerinde çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ziyaret sırasında Kıbrıs meselesinde son dönemde yaşanan gelişmeleri ve KKTC ile ikili konuları değerlendireceği aktarıldı.

Önümüzdeki aylarda, İsviçre'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde KKTC ve GKRY liderlerinin, Anavatanların ve adadaki garantör ülke İngiltere'nin daha düşük düzeyde temsil edileceği gayrıresmi bir toplantı yapılması planlandığı aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Lefkoşa ziyareti vesilesiyle KKTC makamlarıyla söz konusu gayrıresmi toplantı hakkında istişarelerde bulunacağının öngürüldüğü ifade edildi.