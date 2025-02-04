Resmi açıklama yapılmadı, kulisler hareketlendi…
YAYIN TARİHİ:
04/02/2025
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim görevden alınıyor iddiaları kulisleri hareketlendirdi. 10 Ağustos 2024 tarihinde göreve atanan Serim’in görevden alınacağı yerine ise eski büyükelçi Ali Murat Başçeri’nin atanacağı belirtiliyor.
Yasin Ekrem Serim, büyükelçilik görevi öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Başkanlığı’nda görev yapıyordu. Ali Murat Başçeri ise 1 Kasım 2018- 23 Kasım 2022 tarihleri arasında Lefkoşa Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.
YAYIN TARİHİ: