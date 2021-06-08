Resmiye Canaltay, Ankara'ya gidiyor

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08/06/2021

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Resmiye Canaltay, Ankara'ya gidiyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, bir dizi resmi görüşme yapmak üzere Ankara'ya gidiyor.

Yarın sabahın erken saatlerinde Ercan Havalimanından ayrılacak olan Canaltay, günün ilerleyen saatlerinde mevkidaşı T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile başbaşa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Bakan Canaltay'a Ankara ziyareti aırasında Özel Kalem Müdürü Saffet Nadiri, Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz ve Karayolları Dairesi Müdürü Arkın Şansalan eşlik edecek.

08/06/2021 21:26
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TAGS: Resmiye Canaltay, Ankara, kktc
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