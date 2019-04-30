Resmiye Canaltay: Birden fazla hükümet ile yönetiliyoruz

HK Ajans

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, turizm ve ülke ekonomisi konusunda HK Ajans'a çok önemli açıklamalarda bulundu. Gelinen noktada ülkenin bir değil, birden fazla hükümet ile yönetildiğini çünkü, koalisyondaki her partinin bir hükümet gibi davrandığını söyledi. Hükümette kimin ne yaptığının belli olmadığını ifade eden Canaltay, hükümetin “ekonomiyi şöyle büyüteceğiz “ diye bir açıklamasını duydunuz mu? diye sordu. Resmiye Eroğlu Canaltay, ülkede tam olarak bir kaos yaşandığını iddia etti. Türk lirası değer kaybederken ülkeye gelen turist sayısında düşüş yaşanması ve otellerin doluluklarının düşmesine de anlam veremediğini söyleyen Canaltay, UBP döneminden sonra turizm sektöründe kötüye bir gidiş olduğunu da savundu. Resmiye Canaltay, ülke ekonomisi konusunda ise, “Önümüzeki 10 yıl için kamu ve halkın bir takım kemer sıkma politikalarına ihtiyacı olduğunu ve bu 10 yılı ancak yardımlaşarak ve üreterek aşabileceğimizi anlatabilmek için “ geniş çaplı ve etkili bir kampanya” yapılması gerekmektedir” dedi. İşte detaylar...

Bu yıl %40 düşüşle kapanacak

SORU: Turizm sektörünün içerisinde olan birisi olarak, bugün gelinen noktayı nasıl değerlendiyorsunuz? Turizm sektörü SOS veriyor.

CANALTAY: Çok uzun zamandır sektörün içinden gelen birisi olarak gördüğüm tablo beni çok korkutuyor. Devamlı bir şeklide istişare ettiğim sektörün içinden kişilerle yaptığım analizler, bu yılın %40 civardında bir düşüşle kapanacağını gösteriyor.. Bu çok önemli bir durumdur. Özellikle otel doluluklarının beklentinin altında olmasının ciddiye alınması gerekir. Bu girdi maliyetleri ile otel doluluklarının bu kadar düşük olması, otellerin açık kalabilmesini zorlaştırabilir. Partimizin 2009 yılında başlattığı turizm atağı ve yükseliş maalesef son 2 yıldır yerini düşüşe bıraktı. Türkiye dışında 30’a yakın ülkeden turist gelirken şimdi 3-5 ülkeden turist getirebiliyoruz. Charterler nerdeyse durdu. Bizim zamanımızda başlatılan projeler olmasa şimdi turizm sektörü kan ağlıyor olacaktı. Alman kış operasyonu bizim zamanımızda başlatılmış bir projedir. Bugün süren bütün projeler UBP döneminde temelleri atılmış projelerdir. Maalesef son yıllarda taş taş üstüne konulmamıştır.

Para birimimiz değer kayberken doluluk oranımız yükselmeliydi

Halbuki son dönemlerde Türk lirasındaki düşüş bizim de Antalya, Alanya , Kuş Adası’nda olduğu gibi tamamen dolu olmamızı ve çok daha yüksek sayıda turist almamızı gerektiriyordu. Biz bu fırsatı da kaçırıyoruz . Kendi para birimimiz değer kaybederken turist sayımızın düşmesini anlayabilmek mümkün değil. Bu çok büyük bir başarısızlıktır. Özetle söyleyebileceğim şey, partimizin 2009 yılında başlattığı turizm atağı, şimdilerde yerini çok ciddi bir düşüşe bırakmıştır.

Birden fazla hükümet ile yönetiliyoruz

SORU: Ülke ekonomisinin iyi gitmediği herkes tarafından ortaya konmaktadır. Sizce koalisyon hükümeti hangi noktalarda hatalı davranıyor?

CANALTAY: Hükümet ortakları ekonomi adına hiçbirşey yapamıyor. Cesartli davranıp radikal kararlar alamıyor. Çözülmesi gereken sorunların üstüne gitmiyor ve böylece biz toplum olarak zaman kaybediyoruz . Yönetimde cesaret yoksa, siz sadece sorunların etrafında dolaşıp günlük sorunlar ile boğuşursunuz. Günlük işlerle uğraşmak bizi bu konjektürde sadece oyalar . Ekonomi sizin de dediğiniz gibi iyi gitmiyor . Ekonomik çark daralmaya devam ediyor, alım gücü düşüyor, insanlar eğitim ve sağlık harcamaları altında eziliyor. Birçok sektör neredeyse durdu. İkinci el araba satışları, ev satışları durdu. Bütün bunlar olurken hükümet sadece seyrediyor. Zaten bir hükümet yok. Biz birden fazla hükümet ile yönetiliyoruz. Her parti bir hükümet gibi davranıyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Hükümetin “ekonomiyi şöyle büyüteceğiz “ diye bir açıklamasını duyduk mu? Tam olarak bir kaos yaşanıyor. Şu anda hükümet edenler yeterli cesaretten ve bilgi donanımından mahrum. Onbeş aydır sadece mazeret ürettiler .

Geniş çaplı önerilerim var

SORU: UBP bugün iktidara gelse söylediğiniz bu noktaları nasıl düzeltebilir. Sizin önerileriniz nelerdir?

CANALTAY: Parti adına birşey söyleyemem hakverirsiniz ki, pek mümkün değil ama şahsi fikirlerimi sizinle paylaşmak isterim . Yüksek öğrenim sektöründe radikalar kararlar ile yeniden yapılanma sağlanmalı. Turizm ve konaklama sektörleri yeniden yapılandırılmalıdır. Bunun yanında ev turizminden gelir vergisi alınmalıdır artık. Turizmde " anlaşmalı tarımcılığa “ geçilmeli. Devletin verdiği teşvikler tek elde toplanmalı ve ekonomide büyüme yapılacak şekilde yeniden yapılanmasının sağlanması gerekir. Bir başka önemi nokta ise, şans oyunları sektöründe yeniden yapılanmaya gidilmesidir. Son birkaç yıldır toplum olarak sürekli tartıştığımız ulaşım konusunda ise, hava yolu bilet fiyatlarının düşmesi için bir çare bulunmalıdır. Turizm ve yüksek öğrenim odaklı stratejik büyüme planı yapılmalı ve ona her bakanlık uymalı. Başbakanlık içinde koordinasyon birimi kurulmalı ve stratejik büyüme planı yakından takip edilmeli. Turizm,Tarım, Bilişim,Yüksek Öğrenim gibi alanlarda katma değer ve büyüme yaratabilecek yeni teşvik yasları hazırlanmalı ve 5 yıl için geçerli olmalıdır. Önümüzeki 10 yıl için kamu ve halkın bir takım kemer sıkma politikalarına ihtiyacı olduğunu ve bu 10 yılı ancak yardımlaşarak ve üreterek aşabileceğimizi anlatabilmek için “ geniş çaplı ve etkili bir kampanya” yapılması gerekmektedir. Benim ortaya koyabileceğim geniş çaplı önerilerim bunlardır. Umarım ilgili çevreler tarafından dikkate alınır ve toplum olarak yaşanan bu krizden bir an önce çıkmamız sağlanır.

Esas amaç, devletimizi ayakta tutmak ve daha iyiye götürmektir

SORU: Türkiye yetkilileri ile koalisyon hükümeti arasındaki ilişkilerin iyi olduğu Başbakan tarafından sürekli dile getirilmesine karşın UBP olarak siz neden bunun tam tersini ifade ediyorsunuz?

CANALTAY: Bu sorunun bizimle ilgisi yok. Bu soruya benim cevap vermem de zaten anlamsız olur. Bizi ilgilendiren hükümetin iş yapması ,proje üretmesidir. Sorunları çözmesi ve halkın refahını artırmasıdır. Başka devletler ile veya kurumlar ile iyi geçinmesi veya geçinmememsi onların sorunudur. Bizim parti olarak ilgilendiğimiz muhalefet görevidir. Bu halk hizmet bekler ve hizmeti hak eder. Bizim ilgilendiğimiz devlet kurumunun bu hizmeti üretiyor olmasını sağlamaktır. Muhalefet olarak görevimiz budur. Esas amaç devletimizi ayakta tutmak ve daha iyiye götürmektir. Biz parti olarak bunu göremiyoruz . Hükümet tam bir kaos içinde günlük işleri takip etmektedir. Koordinasyon yok, işbirliği yok,yardımlaşma yok. Örneğin uçak biletleri fiyatları dudakları uçuklatıyor. Turizm Bakanı ile Ulaştırma Bakanı’nın ortak bir açıklama yaptığını duydunuz mu? Yani durum bu kadar kötüdür ve kaos bu kadar büyüktür.

Güvenlik sorunu yaşamamız otorite boşluğundan kaynaklanıyor

SORU: Son olarak ülkede meydana gelen güvenlik konuları ve koalisyon hükümetinin halkın beklentilerini karşılayıp karışalamadığı konusundaki görüşlerinizi alabilir miyiz?

CANALTAY: Kuzey Kıbrıs artık birçok ülkeden , birçok farklı kültürden gelen insanın yaşadığı bir yer olmuştur. Bu konuda herkese görev düşmektedir. Halk , sivil toplum, hükümet ve devlet hep beraber çalışmalı ve bu farklı kültürlerden gelen insanların mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamasını sağlamalıdır. Suç öğelerinin arttığı bir gerçektir. Güvenlik sorunları yaşamamızın başlıca sebebi hükümetin otorite boşluğu yaratmasıdır. Otorite boşluğu yaratmak hükümetin zaafiyetlerini göstermektedir. Devletin demir elini kullanması gereken noktalarda hükümet popülist davranmakta ve zaafiyet yaratmaktadır. Bu kadar çok farklı kültürün olduğu bir toplumda otorite sağlayamazsanız suç unsuruları artar. Tribünlere oynamak da bir yere kadar ...

Zaman, radikal kararlar üretme ve uygulma zamanıdır

SORU: Son olarak siz neler eklemek istersiniz?

CANALTAY: Gerçekten çok derin bir ekonomik kriz içerisinden geçmekteyiz. Bugüne kadar almadığımız her karar, şimdi bize sorun olarak gelmektedir. Önümüzdeki 5 yıl bence çok önemlidir. Üretime dayalı bir sistem kurup işletemezsek, yapısal sorunları çözemezsek, verimliliğe dayalı bir sistem kuramazsak, gidişatımız hiç de iyi olmayacaktır. Tam da bu yüzden zaman, radikal kararlar üretme ve uygulma zamanıdır. Başka bir alternatif yoktur . Doğruları, sırf doğru oldukları için yapma zamandır. Siyaset yapma zamanını maalesef fena harcadık. Milletvekilleri olarak artık sadece doğruları yapma şansımız var. Uzun vadede toplumun zararına olacak şeyleri yapma lüksümüz kalmadı. Ortak akıl uygulama zamanı. Bizim parti olarak bu zamini yaratabileceğimize inanıyorum.