Resmiye Canaltay, Derviş Eroğlu’nun son durumunu açıkladı

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun kızı Resmiye Canaltay Eroğlu, babasının son durumunu açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Canaltay, babasının, bu gece müşahede altında kalacağının altını çizerek tetkiklerinin devam ettiğini söyledi.

Resmiye Canaltay’ın açıklaması şöyle:

Bugün öğleden sonra ani bir rahatsızlık geçiren sevgili babam, 3. Cumhurbaşkanımız Dr. Derviş Eroğlu, şu anda YDÜ Hastanesi’nde müşahede altında.

Yoğun tetkikler sonrasında ilk bilgi endişe edecek bir şeyi olmadığı yönünde. Yarın da tetkikleri devam edecek.

Arayan, soran, hastanede ailemizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz.

Son durum ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Bu sürede doktorları veya ailemiz dışında yapılan bir açıklamaya kimsenin itibar etmemesini isteriz.

YDÜ Hastanesi ekibine teşekkür ederiz.

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23/08/2021 21:36