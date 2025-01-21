Resmiye Canaltay: Dün meclisteydim, bugün de meclisteyim…

Meclis Genel Kurulu’nun dün nisap sağlanamaması sonrası Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, kürsüden katılmayan milletvekillerinin ismini okumuştu.

Söz konusu milletvekillerinden UBP milletvekili Resmiye Canaltay Eroğlu, bugün bir açıklama yaparak “Dün meclisteydim bugün de meclisteyim” dedi.

Özel durumundan ötürü 5 dakikalık bir zaman dilimi kullandığına dikkat çeken Canaltay, meclise geliş saatinin de bilindiğini kaydetti.

Resmiye Canaltay Eroğlu’nun açıklaması şöyle:

Hiç yapmak istemesem de, bu açıklamayı kaleme almak zaruri oldu.

Dün meclisteydim. Geliş saatim de biliniyordu… Buna rağmen, özel bir durumumdan dolayı 5 dakikalık bir zaman dilimi kullanılmadığı için, kürsüden de ismim eksik okundu.

Bu sabah da meclisteyim, şu an, şimdi.

Bugüne kadar büyük bir sorumluluk içerisinde halkımızın verdiği bu görevi, partimin verdiği her görevle harmanlayarak emeğimi harcamaktan korkmadım, usanmadım.

Hesap kitap içerisinde olmadan, hem mecliste, hem de başkanlığını yürüttüğüm komitede halkımıza bağlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğim.