Resmiye Canaltay: Kimseye imtiyaz sağlamadım; yeni bakanı da bu gözle izleyeceğim

Canaltay'ın açıklaması şöyle:

Bakanlar Kurulu’nun sayın Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından açıklanmasının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevim sona erdi. Herşeyden önce, yeni kabineye başarılar dilerim. Ülkemizin zor dönemden geçtiği bu günlerde, çok çalışmaya, üretmeye ve yenilikleri ülkemizle buluşturmaya mecburuz. Hangi görevde olursak olalım, milletvekili olduğumuzun bilincinde hareket edeceğim. Kısa bakanlık dönemimde, yarım kalan projelerin tamamlanmasına, halkımızın kolayına olacak projelerin hayata geçmesine odaklandım. Lefkoşa Çevre Yolu, İskele- Karpaz Yolu ve Güzelyurt- Lefke bağlantı yollarının tamamlanması ve ihale süreçlerinin başlaması bu dönemde hepimizin gurur duyacağı işler oldu. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti makamları ile birlikte çalışarak hızlı çözümler ürettik. Her aşamada tam bir uyum içerisinde çalıştığımız sayın Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı sayın Adil Karaismailoğlu’na ayrıca teşekkür etmek isterim. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, faaliyet alanına baktığımız zaman, halkımız adına kamu kaynaklarının en iyi korunması gereken bakanlık. Görevde olduğum her an, kamunun her kuruşuna sahip çıktım. Kimseye imtiyaz sağlamadım, yasa ve kanunlara ettiğim yemine sadık kalarak görev yaptım. Yeni dönemde de bakanlık faaliyetlerini bu gözle izlemeye devam edeceğim. Bu sürede görev yaptığım tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yeni dönem, hepimize hayırlı olsun.

21/02/2022 13:04