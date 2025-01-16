Resmiye Eroğlu Canaltay: Maaş tabloları güncellendi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Güvenlik Kamu Görevlileri ile 47/2010 Sayılı (Değişiklik) Yasa Tasarılarının komitede oybirliğiyle kabul edildiğini duyurdu. Canaltay, söz konusu düzenlemelerle Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapan subay, astsubay, er ve erbaşların maaş tablolarındaki anomalilerin giderilerek güncel hale getirildiğini ve yaşanan mağduriyetlerin sona erdirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Resmiye Eroğlu Canaltay, açıklamasının tamamında "Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitemizde oybirliğiyle geçirmiş olduğumuz Güvenlik Kamu Görevlileri ile 47/2010 Sayılı (Değişiklik) Yasa Tasarıları ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan muvazzaf subay, astsubay ile aylıkçı er ve erbaş ve mukaveleli er ve erbaşların maaş tabloları yeniden düzenleyerek burada doğan anomalitelerin giderilmesi ve güncel hale getirilerek yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmıştır. 47/2010 Sayılı yasanin da özüne ve ruhuna dokunmadan bu degisiklik Tasarıları komitemizden oybirliği ile geçirilmiştir. Destek veren, emeğini ortaya koyan herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.