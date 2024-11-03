Ressam Lazar Binenbaum'a ait Benito Mussolini tablosu Türkiye'de satışa çıktı

Dünyaca ünlü levanten ressam Lazar Binenbaum'a ait Benito Mussolini tablosu, Türkiye'de müzayedede satışa çıktı.

Dünyaca ünlü levanten ressam Lazar Binenbaum'a ait Benito Mussolini tablosu, Türkiye'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İş adamı Yasin Doğan'a ait olan noter tasdikli bu tablo, nümismat ve sosyolog Özgür Honça'nın Bankcosta müzayedesinde 3 buçuk milyon TL başlangıç fiyatıyla satışa çıktı.

Müzayedede ayrıca 2013 yılında hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'un da bir tablosu bulunuyor. Birbirinden özel tabloların yer aldığı müzayedeye, sanat camiasından büyük ilgi bekleniyor. Müzayede pazar gününe kadar devam edecek.