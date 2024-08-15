Restoran fiyatlarında Avrupa'yı geçtik

KKTC'de yüzde 74'e çıkan yıllık "gida enflasyonu" vatandaşın mutfağını vuruyor. KKTC İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz ayı gıda fiyatlarınartışını %3.39 oranında açıkladı. Bu veri gida fiyatlarının artmaya devam ettiğini gösteriyor

Öte yandan KKTC'deki restoranlarda yeme içme fiyatları Avrupa'yı geçti. Yunanistan'ın en popüler tavernalarında kişi başı hesap, içki dahil kişi başı 1000 TL'ye denk geliyor. Ülkemizdeki meyhanelerde fiyatlar bu rakamın çok üzerinde.

Güney Kıbrıs'ta ise bu tarz yerlerde kişi başı ücret 15 Euro (540 TL)