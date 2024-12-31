Restoran ve cafelerden hırsızlık yapan 20 yaşındaki genç Girne'de yakalandı

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31/12/2024

Restoran ve cafelerden hırsızlık yapan 20 yaşındaki genç Girne'de yakalandı

Lefkoşa’da meydana gelen “Bina Açma ve Hırsızlık” meseleleri ile ilgili yürütülen soruşturmada  zanlı olarak görülen A.A'nın (E-20) bugün Girne’de tespit edilerek tutuklandığı açıklandı.

Polis, zanlının yapılan ileri sorgulamasında 3 Aralık'ta Lefkoşa’da bir restorandan bir yazar kasa, 3 cep telefonu, 7 muhtelif marka viski ve içerisinde 9 bin 260 TL bulunan tips kutusunu, 13 Aralık'ta yine Lefkoşa’da bir kafeden bir bardak ile satışa sunulan 7  kolye ve 7 bilekliği çaldığının tespit edildiğini belirtti.

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