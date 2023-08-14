Restorana yavru köpek balığı tepkisi

Fransa’da, çevreci sivil toplum kuruluşu Sea Shepherd, bir restoran hakkında, çalışanlarının koruma altındaki köpek balığı yavrusuyla mutfakta yaptıkları paylaşım nedeniyle suç duyurusu başlatacaklarını belirtti.

Le Figaro’nun haberine göre, Var bölgesi sınırları içerisinde yer alan Levant Adası’ndaki Le Gambaro restoranının çalışanları, bir köpek balığı yavrusuyla mutfakta çektikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaştı. Hayvan hakları savunucularının tepkileri üzerine Sea Shepherd, restoran hakkında “koruma altındaki bir türe zarar verme suçlamasıyla” yargı süreci başlatacaklarını açıkladı.

Açıklamada, restoranın, 2019’da sosyal medyadan paylaştığı menüsünde köpek balığına yer verdiği anımsatılarak, o zaman bu köpek balığı türünün koruma altında olmasa da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir tür olduğunun bilindiği kaydedildi.

“Yıllarca süren mücadele ve müzakerelerden sonra koruma yasası çıktı ancak restoran işletmecileri sorumsuz alışkanlıklarını değiştirmedi.” ifadesine yer verilen açıklamada, Le Gambaro yöneticilerinin korunan türlerle poz vermelerinin kınandığı belirtildi.

Paylaşım nedeniyle sosyal medyadan çok sayıda tehdit aldıklarını açıklayan restoran yönetimi ise balığın tüketilmediğini savundu.

Yönetim, balığın yerel balıkçıların ağına kazara takıldığını ve ölü olarak ele geçirildiği için tüketilmesinin mümkün olmayacağını ileri sürdü.