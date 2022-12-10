Restoranda unutulan el çantasından para çaldı

Girne’de bir restoranda unutulan el çantasından nakit para çalınması ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada bir kişi tutuklandı.

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10/12/2022

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Restoranda unutulan el çantasından para çaldı

Girne’de bir restoranda unutulan el çantasından nakit para çalınması ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık’ta Girne’de bir restoranda unutulan el çantasından 2 bin 275 TL nakit para çalınması  ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen H.D.(K-23) tutuklandı.

Öte yandan, 1 Kasım – 3 Aralık tarihleri arasında İskele’de elektrik direkleri üzerinde bulunan elektrik kablolarının kesilip hasara uğratıldıktan sonra çalınması olayları ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada ise meselede zanlı olarak görülen H.E.(E-35) tutuklandı.

10/12/2022 12:28
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TAGS: hırsızlık, haber
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