Restorandan para ve telefon çalan şahıs tutuklandı

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29/03/2023

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Restorandan para ve telefon çalan şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da penceresi kırılarak içeri girilen restorandan 4 cep telefonu ve 4 bin 200 TL nakit para çalınması meselesinde zanlı olarak görülen 28 yaşındaki C.K. tutuklandı. 

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 26 Mart'ta saat 04.30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir restoranın penceresi kırılarak içeri girildi ve 4 cep telefonu ile 4 bin 200 TL nakit para çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen C.K.(E-28) tespit edilerek tutuklandı.

29/03/2023 16:03
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TAGS: Restora, para, telefon, hırsız
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