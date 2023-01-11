Evlerinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Resul Erol ve Shahnawaz Ur Rehman’ın otopsi sonuçları açıklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 8 Ocak’ta Aygün’deki evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 56 yaşındaki Resul Erol’a yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu belirlendi.

Öte yandan, 9 Ocak’ta Lefkoşa’daki evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 68 yaşındaki Shahnawaz Ur Rehman’a yapılan otopside ise ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

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11/01/2023 14:03