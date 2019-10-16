Resulayn'da PKK/YPG'ye ait İHA düşürüldü

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Resulayn kırsalında yer alan terör hedefleri obüs atışlarıyla vurulmaya devam ediyor. İlçede YPG/PKK'ya ait el yapımı insansız hava aracı düşürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DAEŞ'e karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı 8'inci gününde devam ediyor.

Çatışmaların devam ettiği Resulayn ilçesinde YPG/PKK'ya ait el yapımı insansız hava aracı düşürüldü.



Devam eden operasyonlarda örgüte ait bir seyyar Grad füze rampası ile anti tank füzeleri de ele geçirildi.



Terörden kurtarılan noktalardaki aramalarda ayrıca keşkin nişancı silahları ve roketatarlar bulundu.



TERÖR MEVZİLERİ ATEŞ ALTINDA

Harekat kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altına alınmaya devam ediyor.

Gece saatlerinde de devam eden yoğun obüs atışlarıyla terör hedefleri vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor.

Bu arada, YPG/PKK'lı teröristlerin, SİHA'ların görüntü almasını engellemek için lastik yaktığı gözlendi. Kentteki çatışma ve patlama sesleri, Ceylanpınar'dan duyuluyor.

Suriye topraklarında yer alan Resulayn ilçesinin doğusundaki köylerde yuvalanan YPG/PKK'lılara karşı yürütülen operasyonlar da devam ediyor.

İlçede YPG/PKK'lı teröristlerle şiddetli çatışmalar yaşanırken, hakimiyet alanı ilçenin doğusuna doğru genişliyor.

TSK ve SMO kurtarılan yerlerde arama tarama faaliyetleri ve tahkimat yapıyor. Bu çalışmalar sırasında, teröristlere ait tüneller bulunuyor, çok sayıda mühimmat ve silah ele geçiriliyor.

ERDOĞAN: BİN 220 KİLOMETREKARE ALANI TEMİZLEDİK

Öte yandan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Adım adım ilerleyerek şu ana kadar bin 220 kilometrekare alanı temizledik'' dedi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 637



Milli Savunma Bakanlığı da, harekatta şu ana kadar 637 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



9 Ekim'de başlatılan harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

16/10/2019 17:39