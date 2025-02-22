Retro Arcade Temasıyla 11 Takım Yarışıyor!

ODTÜ Kalkanlı Game Jam etkinliği başladı.

Yapılan açıklamaya göre, etkinlikte 6'si ODTÜ''den 5'i diğer KKTC üniversitelerinden olmak üzere toplam 11 takım yarışıyor.

Oyun teması olarak "Retro Arcade" ( eski oyunlar) seçilen ve kamp şeklinde düzenlenen organizasyon sırasında takımlar yarın akşama kadar aralıksız ODTÜ Kalkanlı’da çalışacaklar.

Açıklamaya göre, yarın saat 16.00’da Ankara ODTÜ Teknopark’tan bir jüri seçim yaptıktan sonra dereceye girenler açıklanacak.