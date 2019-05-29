Reuters: ABD Türk pilotlarına F-35 eğitimini askıya alabilir

ABD ile Türkiye ilişkilerinde, Türkiye'nin Rusya'dan satın almakta ısrar ettiği S-400 füze savunma sistemleri nedeniyle aylardır gerginlik yaşanıyor. Reuters haber ajansının ABD'li kaynaklara dayandırdığı habere göre Washington'ın, Türk pilotların F-35 savaş uçakları eğitimini ciddi bir şekilde askıya almayı düşündüğü belirtildi.

Ajansa konuşan Türkiye'nin F-35 programı ile ilgili bilgi sahibi ancak adının açıklanmasını istemeyen iki kaynak, eğitimi askıya alma kararının henüz verilmediğini söyledi. Reuters'a göre Arizona eyaletindeki Luke Askeri Üssü'nde eğitim gören pilotların eğitimin sonlandırılması durumunda ülkelerine mi döneceği yoksa Türkiye'nin F-35 programının geleceğinin netleşmesinin mi bekleneceği bilinmiyor.

Washington Enstitüsü Türkiye Araştırmaları Programı Direktörü Soner Çağaptay, "Washington Ankara ile ipleri koparmayı tercih etmediğini, ancak Ankara S-400 satın almak ile ilgili kararını değiştirmezse de buna hazır olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı konu ile ilgili yorum yapmazken, Pentagon Sözcüsü Mike Andrews Türkiye ile Patriot füzelerinin alımı için görüşmelerin yürütüldüğünü söylemekle yetindi.

Türkiye geri adım atmıyor

ABD S-400'lerin NATO ile uyumlu olmadığını ve F-35'lerin güvenliğini tehlikeye atacağını söylüyor ve uzun süredir Türkiye'ye Rus füze sistemini satın almaması için baskı yapıyor. Ankara'nın S-400 alması halinde Türkiye'nin F-35 programından çıkarılabileceği uyarısı yapıyor. ABD Mart ayında F-35 uçaklarının Türkiye'ye teslimatını dondurmuştu.

Ancak ABD'nin uyarılarına rağmen Rus füze sistemini almakta kararlı görünen ve Rusya'ya halihazırda bir ödeme yapmış olan Türkiye, S-400'lerden vazgeçmiyor.

En son Savunma Bakanı Hulusi Akar Rusya ile anlaşmanın sonuçlandığını, S-400'lerle ilgili bazı TSK personelinin Rusya'ya eğitime gönderildiğini söylemişti. Akar ayrıca Türkiye'nin ABD'li Raytheon Co. şirketinin ürettiği Patriot füze savunma sistemlerini satın alabilmek için sunulan teklifi de incelediğini belirtmiş, S-400 füzelerinin teslimatının Haziran ayında değil ilerleyen aylarda yapılacağını söylemişti.

CNBC geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin S-400 anlaşmasını Haziran ayının ilk haftasının sonununa kadar iptal ederek ABD yapımı Patriot füze savunma sistemi almaya razı olmaması durumunda, F-35 savaş uçakları programından çıkarılması, taahhüt edilen 100 F-35 savaş uçağının teslimatının iptali, ABD yaptırımları ve NATO'da olumsuz sonuçlar gündeme gelebileceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, S-400 alımının Türkiye için siyasi, ekonomik ve askeri sonuçlar doğurabileceği mesajını veriyor. ABD Kongresi’nin 2017 yılında çıkardığı CAATSA yasası Rusya’dan kayda değer miktarda silah alan her ülkeye yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Deutsche Welle Türkçe