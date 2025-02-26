Reuters, AP ve Bloomberg'den Beyaz Saray'a "basın özgürlüğü" tepkisi

Reuters, Associated Press (AP) ve Bloomberg News, Beyaz Saray basın havuzundaki üç daimi haber ajansları olarak yaptıkları ortak açıklamada, ABD hükümetinin "ABD Başkanı Donald Trump'a erişimi olan haber servislerinin sayısını sınırlamaya yönelik olası adımlarına" tepki gösterdi.

Üç ajansın üst düzey yöneticileri tarafından yapılan ortak açıklamada, AP, Bloomberg News ve Reuters'ın uzun yıllardır başkanlık hakkında doğru, adil ve zamanında bilginin hem ABD hem de dünya çapında geniş kitleye ulaştırılmasını sağlamak için çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada, dünyanın neresinde olursa olsun, insanların yerel haber kaynaklarında gördüğü Beyaz Saray haberlerinin büyük kısmının, bu üç haber servisinden aktarıldığına işaret edildi.

Açıklamada, basın özgürlüğünün demokratik toplumlar için taşıdığı öneme dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bir demokraside halkın, hükümetleri hakkında bağımsız ve özgür basından haber alma hakkına sahip olması hayati önem taşır. (ABD'deki) Hükümetin, Başkan'a (Trump'a) erişimi olan haber servislerinin sayısını sınırlamaya yönelik herhangi bir adımı, bu ilkeyi tehdit eder. Aynı zamanda, güvenilir bilginin insanlara, topluluklara, işletmelere ve küresel finans piyasalarına yayılmasını da olumsuz etkiler. Bu piyasalar büyük ölçüde bizim haberlerimize dayanıyor."

Açıklama, AP Genel Yayın Yönetmeni Julie Pace, Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait ve Reuters Genel Yayın Yönetmeni Alessandra Galloni imzasıyla yayımlandı.

Beyaz Saray, basın rotasyonunun kontrolünü Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinden almak istiyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün düzenlediği basın brifinginde, Trump yönetiminin Beyaz Saray'daki basın işlerinin yönetimiyle ilgili yeni bir adım atacağını duyurmuştu.

Sözcü Leavitt, Beyaz Saray'daki basın rotasyonunun kontrolünü Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinden (WHCA) alacaklarını bildirmişti.

Leavitt, ABD Başkanının kamuya açık etkinliklerinin takibinden sorumlu olan yerleşik Amerikan medyası grubunun görev rotasyonunu bundan sonra WHCA'dan alacaklarını söylemişti.

WHCA'dan Beyaz Saray'a tepki

Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinden yapılan açıklamada ise "ABD'de özgür basının bağımsızlığına gölge düşürdüğünü" belirttiği duyuru karşısında hayal kırıklığı yaşandığı ifade edilmişti.

Açıklamada, "Bu, başkanın haber yapacak gazetecileri seçeceğini gösteriyor. Özgür bir ülkede liderler kendi basın mensuplarını seçememelidir." denilmişti.

ABD'de birçok başkanlık etkinliği, başkanın seyahatte olup olmamasına bağlı olarak şehir içi ya da şehir dışı rotasyon ile takip ediliyor.

On yıllardır bu rotasyon Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından kontrol ediliyor ve dernek belirli bir günde yazılı basın, radyo ve televizyon görevlerini üstlenecek medya kuruluşlarını belirliyordu.