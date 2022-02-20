ads

Reuters: Donetsk şehir merkezinden patlama sesleri duyuldu

Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk şehir merkezinden patlama sesleri duyulduğu bilgisi paylaşıldı.

ads ads
20/02/2022

ads
ads
ads
Reuters: Donetsk şehir merkezinden patlama sesleri duyuldu

Reuters'ın haberine göre görgü tanıkları, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların elindeki Donetsk şehir merkezinde çok sayıda patlamanın duyulduğunu söyledi.

Bölgede hoparlörlerden vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Ukrayna çatışmalar nedeniyle Donbas Bölgesine sivillerin giriş çıkışlarda kullandığı önemli bir kontrol noktasını kapattı.

Patlamaların kaynağı netlik kazanmadı.

20/02/2022 12:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Reuters, Donetsk şehir merkezi, patlama
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.