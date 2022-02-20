Reuters: Donetsk şehir merkezinden patlama sesleri duyuldu
Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk şehir merkezinden patlama sesleri duyulduğu bilgisi paylaşıldı.
20/02/2022
Reuters'ın haberine göre görgü tanıkları, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların elindeki Donetsk şehir merkezinde çok sayıda patlamanın duyulduğunu söyledi.
Bölgede hoparlörlerden vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.
Ukrayna çatışmalar nedeniyle Donbas Bölgesine sivillerin giriş çıkışlarda kullandığı önemli bir kontrol noktasını kapattı.
Patlamaların kaynağı netlik kazanmadı.