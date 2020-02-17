Reuters gerçek zamanlı haber sunabilen prototip geliştirdi

Reuters ve Synthesia adlı bir yapay zeka şirketi, otonom ve gerçek zamanlı haber sunumu projesi için Deepfake sistemine benzer bir teknoloji geliştirdiklerini açıkladı.

Sistem, bir insan sunucunun video görüntülerini AI teknolojisiyle birleştirerek, tamamen programlanabilir bir 'sanal' sunucu oluşturuyor. Haber spikerinin görüntüsü ile monolog deepfake desteği ile değiştiriliyor ve gelişmeler gerçek zamanlı olarak izleyicilere aktarılıyor.

Prototip olarak tasarlanan sistem, futbol maçlarından gerçek zamanlı puanlama verileri alıyor, fotoğrafları ve çıktıları bir haber dosyası haline getiriyor. Reuters ayrıca bu verileri ve AI teknolojisini sosyal medyada ve herkese açık ekranda kullanılmak üzere otomatik olarak eşleştirilmiş altyazılı videolar oluşturmak için kullanıyor.

Prototip, bu yeni AI tabanlı sunum sistemleri kullanılarak sunulan, gelecekteki gerçek zamanlı haber ve bilgi hizmetleri potansiyelini göstermek için tasarlanmış bir konsept.

Maç raporlamasında kullanılan tüm veri ve bilgiler gerçek dünyadaki örneklerden geliyor.

Reuters’tan temel haber hizmetleri küresel ürün başkanı Nick Cohen, Reuters şunları söyledi:” Reuters uzun zamandır yeni teknolojilerin haber ve bilgi sunma potansiyelini araştırmakla ön plana çıkıyor. Bu tür prototipleme, yapay zeka ve sentetik medyanın gerçek zamanlı fotoğraf besleme ve raporlama ile nasıl birleştirilebildiğini anlamamıza yardımcı oluyor”

17/02/2020 17:53