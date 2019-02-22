Reuters: Venezuela sınırında ordu yerli halka ateş açtı

Reuters haber ajansının görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, Venezuela'nın Brezilya ile olan sınırında yerli halk ile askerler arasında çatışma çıktı. Ordunun ateş açması sonucu yerli halktan 1 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela'nın Brezilya sınırında konuşlu orduya bağlı askerlerin yerli halka ateş açtığı bildirildi.

Reuters haber ajansının görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, dün Maduro'nun kapatılacağını açıkladığı Brezilya sınırına tanklar ilerlerken bölgede çatışma çıktı.

Çıkan çatışma sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Olaylarda yerli halktan yaralanan kişilerin de olduğu belirtildi.

Maduro hükümeti, ABD'nin gönderdiği insani yardımları ülkeye sokmayacağını açıklamış ve bu nedenle Brezilya sınırını kapatma kararı almıştı. ABD destekli Venezuela muhalefeti, 23 Şubat'ta "insani yardımların" Brezilya ve Kolombiya sınırları üzerinden ülkeye gireceğini açıklamıştı.

Tarihinin en ciddi siyasi ve ekonomik buhranını yaşayan Venezuela'da "insani kriz ve yardım" tartışmaları, ABD destekli muhalefet ile hükümet arasındaki gerginliğin en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yardım tartışmalarının, "ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" söylüyor.

Muhalefet ise 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu savunarak ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor.