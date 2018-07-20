Reuters’tan korkutan haber: Bulgaristan sınırında Türkiye’yi ilgilendiren gelişme

Bulgar basınında yer alan haberlerde aşırı derecede bulaşıcı Peste des Petits Ruminants yani PPR olarak bilinen bir virüsün görüldüğü açıklandı. Bulgar makamlar Bulgaristan’ın Türkiye sınırına yakın bir nokta olan Boyarovo’da rastlanan virüsün hayvan sürülerinin %90’ını öldürebilecek seviyede olduğunu duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Bolyarovo karantinaya alındı. Yetkililer küçükbaş hayvanların 10 kilometrelik bir bölgeden çıkmasına yasak getirirken hayvanların itlaf edilmesi süreci başladı. Fakat bu gelişme bölge halkının büyük tepkisini çekti.

Hayvanlarının öldürülmesine tepki gösteren yetiştiriciler ve bölge halkı başkent Sofya’da bir araya gelerek yürüyüş düzenledi. Avrupa Birliği bünyesindeki ilk büyük salgın olarak da tarihe geçen ve “koyun vebası” olarak da bilinen virüsün temizlenmesi için 4.000’den fazla hayvanın katlediği belirtildi.

Bulgaristan’da yaşananların ardından Başbakan Boyko Borissov, Tarım Bakanı Yardımcısı Tsvetan Dimitrov ve diğer bazı görevlileri görevden aldı. Yetkililer Bulgaristan’dan üretilen süt ve süt ürünlerine yasak uygulanmaması için sert önlemler alındığını da aktardı.