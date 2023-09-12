Reynar, Perşembe akşamı sanal söyleşide konuk olacak

Kuzey Kıbrıs - Undistricted Cyprus/Provisional District 135 Lions Kulüplerinin, Perşembe akşamı eski Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ı sanal söyleşide misafir edeceği duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, “Kuzey Kıbrıs’ta sivil toplum, mevzuat ve aktivist olmak” konulu sanal toplantıya, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri ev sahipliği yapacak.

Toplantının moderatörlüğünü LCIF Kuzey Kıbrıs Koordinatörü, Lions International ve Koordinatör Lion Temsilcisi Firket Şendil üstlenecek.

Eski Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın sivil toplum üzerine sunum yapacağı sanal söyleşi tüm sivil toplum kuruluşları ve herkese açık olacak.

Ön kayıt şartının bulunmadığı sanal söyleşi Perşembe akşamı saat 20.30’da başlayacak. Girişlerin, 20.15 itibariyle kabul edileceği sanal söyleşi zoom sanal toplantı platformu üzerinde gerçekleşecek.

Toplantıya katılmak isteyenler, Meeting ID: 852 6922 4899, Passcode: lionsclubs giriş bilgileriyle toplantıya katılabilecek.