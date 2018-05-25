Reynar’dan ikinci paylaşım: Kurulu düzen dediğimiz sadece yargı erki değil

Görevinden istifa ettiğini açıklayan Kıdemli yargıç Tacan Reynar, meslekteki son gününde sosyal medya üzerinden ikinci bir paylaşımda bulundu.

Reynar, göreve devam etmeme nedeninin sadece yargı erki olmadığını söyledi.

Reynar’ın paylaşımı şöyle:

“Tüm yaşanan olaylardan önce geçtiğimiz yıl Kasım ayında almış olduğum karar gereği bugün meslekte son günüm.

Bu sürede güzel dileklerde bulunan tüm arkadaşlara çok teşekkürler.

Kurulu düzen dediğimiz şeyi sadece Yargı erki olarak algılamaya çalışanlar yanılıyorlar. Açık açık söyleyelim, anlamayanlar anlasın: Kıbrıs’ın kuzeyindeki tüm kurulu düzen! Yazacağız…