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Reynar’ın oyu Gökçe’ye

Yargıçlık görevinden yakın bir zamanda istifa eden ve sisteme yönelik eleştirileri ile dikkat çeken Tacan Reynar, Mağusa’da desteğinin Bağımsız aday Ulaş Gökçe’ye olduğunu söyledi.

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07/06/2018

Reynar’ın oyu Gökçe’ye
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Reynar, yaptığı açıklamada, Gökçe’nin şeffaf ve hesap verebilir yönüne dikkat çekti. Reynar’ın Gökçe’ye destek veren açıklaması şöyle: “Yerel yönetimler önemlidir. Hepimiz bunu acı tecrübelerle öğrendik. O yüzden yerel yönetimlerde şehirlerimizi yönetecek kişileri seçmek için dikkat etmemiz gerekenler var: Şeffaf ve hesap verilebilirliğe önem veren, insana dokunan, çevreci değerleri ön planda tutan, aydın ve bilgili insanları bulmamız ve takip etmemiz gerek. Mağusa’nın bu açıdan şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü adaylar arasında Sn.Ulaş Gökçe gibi bir isim var. Takipteyiz...”

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TAGS: Tacan Reynar, Mağusa, Ulaş Gökçe, haber, kıbrıs
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