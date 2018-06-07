Reynar’ın oyu Gökçe’ye

Reynar, yaptığı açıklamada, Gökçe’nin şeffaf ve hesap verebilir yönüne dikkat çekti. Reynar’ın Gökçe’ye destek veren açıklaması şöyle: “Yerel yönetimler önemlidir. Hepimiz bunu acı tecrübelerle öğrendik. O yüzden yerel yönetimlerde şehirlerimizi yönetecek kişileri seçmek için dikkat etmemiz gerekenler var: Şeffaf ve hesap verilebilirliğe önem veren, insana dokunan, çevreci değerleri ön planda tutan, aydın ve bilgili insanları bulmamız ve takip etmemiz gerek. Mağusa’nın bu açıdan şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü adaylar arasında Sn.Ulaş Gökçe gibi bir isim var. Takipteyiz...”