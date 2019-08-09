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Reynmen albüm çıkarıyor!

Sosyal medya fenomeni Reynmen, albüm çıkaracağını duyurdu

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09/08/2019

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Reynmen albüm çıkarıyor!

Gerçek adı Yusuf Aktaş olan sosyal medya fenomeni Reynmen, çektiği video albüm çıkaracağını duyurdu.

İlk single çalışması Derdim Olsun'un ardından yayınladığı Ela şarkısı ile adını büyük kitlelere duyuran Reynmen, şu açıklamayı yaptı:

Tüm müzik camiasından özür dileyerek başlamak istiyorum.Çünkü albüm yapacağım haberini sizlere vermek istedim.Konser de yapacağım. Buradan beni çekemeyen sanatçı ağaeylerim ve ablalarım konserime bilet almasınlar, onlara ben göndereceğim.

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TAGS: Reynmen albüm çıkarıyor!, haber, kıbrıs,
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