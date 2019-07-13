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Reynmen 'Ela' klibiyle yıktı, geçti

Reynmen, yeni şarkısı ‘Ela’ ile tıklanma rekoru kırdı

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13/07/2019

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Reynmen 'Ela' klibiyle yıktı, geçti

Reynmen ismiyle tanınan Yusuf Aktaş, yeni şarkısı ‘Ela’yı yayınladı. Şarkı 1 saatte 3 milyon tıklanarak, YouTube Türkiye rekorunu kırdı.

 

“15 MİLYON İZLENMEZSE INSTAGRAM’I KAPATIRIM”

Reynmen, Ela için iddialı konuşarak, “Eğer ilk gün 15 milyon izlenmezse Instagram hesabımı kapatırım” demişti.

 

DAHA ÖNCE DE REKOR KIRMIŞTI

Reynmen daha önce, "Derdim Olsun" şarkısıyla "İlk gün izlenme rakamı" rekoru kırmıştı. Klip 6 milyon izlenmeyi geçmişti.

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TAGS: Reynmen ’Ela’ klibiyle yıktı, geçti, haber, kıbrıs,
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