Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evlendi: İşte İtalya'daki düğünden ilk kareler

"Reynmen" lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş, uzun süredir birlikte olduğu Emire Cansu Kurtaran'a geçtiğimiz nisan ayının sonunda evlenme teklif etmişti.

İTALYA'DA EVLENDİLER

Ünlü çift, mutlu birlikteliklerini bugün nikahla taçlandırdı. İtalya’nın Amalfi kıyısında düzenlenen törenle dünyaevine giren çifti, aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

Emire Cansu Kurtaran ise Galia Lahav imzalı bir gelinlik tercih ederken; Reynmen ise Loro Piana'dan bir damatlık giydi.

ÇAKAL'DAN PAYLAŞIM

Reynmen'in yakın dostu Emirhan Çakal, gelin ve damadın mutluluğunu bu kare ile gözler önüne serdi.

Ünlü çiftin düğününden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

"AİLE VARKEN BAZI ŞEYLER DAHA İYİ OLABİLİR"

Öte yandan geçtiğimiz yıl Defne Samyeli'nin programına katılan Reynmen, aile kurma hayalini "Çok da geçmeden bir aile olmak istiyorum. Aile varken bazı şeyler çok daha iyi olabilir. İmkanım ne kadar varsa o kadar çocuğum olsun istiyorum" sözleriyle aktarmıştı.

REYNMEN KİMDİR?

Reynmen, asıl adıyla Yusuf Aktaş, 1995 yılında dünyaya geldi. Scorp ve YouTube platformlarındaki videolarıyla tanınan Aktaş, şimdilerde kariyerine şarkıcı olarak devam ediyor.

Ünlü ismin "Derdim Olsun", "Ela" ve "Renklensin" gibi şarkıları bulunuyor.

EMİRE CANSU KURTARAN KİMDİR?

1996 doğumlu Emire Cansu Kurtaran, Eynsford College'de piskoloji üzerine eğitim aldı.

Miss Turkey 2017'ye katılan Kurtaran, finalistler arasında yer almıştı. Ancak Emire Cansu Kurtaran ilk 10'a girmeyi başaramadı. 2017 Miss Turkey birincisi Aslı Sümen olmuştu.

Emire Cansu Kurtaran, bir dönem de modellik yapmıştır.