Reyting rekortmeni MasterChef hakkında bomba kurgu iddiası

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni programı MasterChef’le ilgili çarpıcı iddia, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Programdaki baklava detayı nedeniyle yapımın kurgu olduğu iddia edildi.

İzleyicilerin gözünden kaçmadı

MasterChef 2021’in son eleme bölümünde jüri üyeleri yarışmacılardan tepsi baklava yapmalarını istedi. Fakat izleyicilerin gözünden kaçmayan ve fark edilen bir durum sosyal medyada skandal olarak konuşulmaya başlandı.

Fırından çıktığında 42 dilim vardı

Baklavasını yapan bir yarışmacı ürünü fırına vermeden öncesinde tepsisinde 35 dilim baklava olduğu görüldü. Ancak kameralara yansıyan görüntüde, aynı yarışmacı tepsisini fırından çıkardığında tepside 42 dilim baklava görülünce skandal bir iddia ortaya atıldı.

Kurgu iddiaları ortaya atıldı

Sosyal medyada gündem olan bu durum karşısında izleyiciler birçok yorumda bulundu. MasterChef izleyicileri, “Yarışma kurgu mu?” sorusuna cevap aramaya başladı.

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11/09/2021 11:15