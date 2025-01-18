Reza Zarrab, Miami'de 3 gün 3 gece süren düğünde evlendi... Türkiye'den ünlü yağdı

Ebru Gündeş ile 11 yıllık evliliğini 2021 yılında sonlandıran Reza Zarrab, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir başlangıç yaptı. Uzun süredir birlikte olduğu ve bir şirkette yönetici asistanı olarak görev yapan Dilara Altıntop ile Miami’de evlenen Zarrab, görkemli bir düğüne imza attı.

KIRMIZI KONSEPTLİ GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Bitter Dergisi’nin haberine göre, üç gün süren düğün, Türkiye’den de birçok ünlü ismin katılımıyla dikkat çekti. Organizasyonda kırmızı renk hâkimdi. Salonun duvarları kırmızı kumaşlarla süslenirken, çiçek ve masa dekorasyonlarında da bu renk tercih edildi. Düğün, flamenko ve modern dans gösterileriyle renklendi.

Çift, düğüne beyaz, klasik bir otomobille gelirken, Dilara Altıntop gelinlik olarak yırtmaçlı ve tek omuzlu bir tasarım tercih etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise tasarımcı Elio Abou Fayssal’ın “Rüyaların Serisi” koleksiyonundan bir kıyafet giyerek after partiye katıldı.

ÜNLÜ İSİMLER KATILDI, TELEFONLAR TOPLATILDI

Düğün, gizliliğiyle de dikkat çekti. Davetliler, organizasyon öncesinde e-posta yoluyla fotoğraf ve video çekilmemesi konusunda uyarıldı. Üç gece boyunca telefonlar görevliler tarafından toplandı. Ayrıca, etkinlikte “dress code” uygulandı; kadınlardan şık tuvaletler, erkeklerden ise smokin giymeleri istendi.

İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ve Demet Akalın gibi birçok ünlü ismin de davetli olduğu düğün, basında geniş yer buldu.

DİLARA ALTINTOP KİMDİR?

ABD'de Boston Üniversitesi'nde hukuk asistanı sertifikasyon programını tamamlayan Dilara Altıntop, geçmişte profesyonel yüzücü olarak Fenerbahçe Spor Kulübü’nde ve Türkiye Milli Yüzme Takımı’nda görev yaptı. Türkiye Milli Yüzme Takımı’nın eski üyelerinden olan Altıntop, spor kariyerinin ardından farklı sektörlerde başarıyla ilerledi.