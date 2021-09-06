Ribery'nin yeni adresi netleşti

38 yaşındaki Franck Ribery, Serie A'nın yeni ekiplerinden Salernitana ile anlaştı.

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06/09/2021

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Ribery'nin yeni adresi netleşti

Uzun süre Karagümrük ile de görüşen Franck Ribery, Serie A'ya yeni yükselen Salernitana ile anlaşmaya vardı.

22 yıl sonra Serie A'ya dönen Salernitana, 38 yaşındaki yıldızla 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Öte yandan İtalyan ekibi, Adana Demirspor ile de görüşen David Luiz ile temaslarda bulundu.

Brezilyalı stoperi İtalya'ya gelmeye ikna etmeye çalışan Salernitana yönetimi, iki yıldız ile birlikt ligde kalmayı planlıyor.

06/09/2021 10:26
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TAGS: Franck Ribery
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