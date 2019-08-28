Ricardo Quaresma, Kasımpaşa ile anlaştı

Ricardo Quaresma, kariyerine Türkiye'de devam edecek.

Kasımpaşa Kulübü, Portekizli futbolcu ile prensip anlaşmasına vardı.

NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın yollarını ayırma kararı aldığı Ricardo Quaresma, Kasımpaşa 'evet' dedi. 36 yaşındaki oyuncunun menajeri ile temasa geçen ve teklifini sunan mavi beyazlılar, Portekizli futbolcu ile anlaşmaya vardı.

Transfer için Beşiktaş'a bonservis bedeli ödemeyecek olan Kasımpaşa, Quaresma ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.