Ricardo Quaresma’dan ayrılık haberlerine yalanlama

Ricardo Quaresma, hakkında çıkan ayrılık haberlerini yalanladı ve Beşiktaş'ta kalacağını açıkladı.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma siyah-beyazlı takımdan ayrılacağına dair çıkan haberleri yalanladı.

"Şampiyon olmak için kalacağım"

Instagram hesabından açıklama yapan Quaresma, "Sözleşmemin son yılında takımda kalıp kulübüme yardım etmek istiyorum. Şampiyon olmak için kalacağım. Hepinizi kucaklıyorum. Sonsuza dek Beşiktaş" yazdı.

Bazı yayın organlarında Beşiktaş'ın, Quaresma ile yollarını ayırma kararı aldığı iddia edilmişti. Quaresma, Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlamıştı.