50 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, bir süredir 'aile içi istismar' konusuyla gündemde. Geçtiğimiz haftalarda hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılan Martin hakkında şimdi ise şoke eden bir iddia ortaya atıldı

Önceki haftalarda Latin pop yılızı Ricky Martin'in 2014-2018 ve 2020-2022 yıllarında beraber çalıştığı Drucker, şarkıcının kendisine 3 milyon dolar değerinde komisyonu ödemediğini iddia etmişti. Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne dava isteminde bulunan Rebecca Drucker, şarkıcının kendisine milyonlarca dolar borcu olduğunu öne sürmüştü.

Grammy ödüllü şarkıcının, menajeri tehdit ettiği ve susması için bazı belgeler imzalatmaya çalıştığı ileri sürülmüştü. Geçmişte dikkatsizce davranan ve yanlış hareketler yapan Ricky Martin'i koruduğunu belirten menajer, onu hep arkadaşı olarak gördüğünü ifade etmişti.

Ricky Martin hakkında şoke eden iddia

'YEĞENİYLE İLİŞKİ YAŞADI' İDDİASI

İspanyol gazetesi Marca'ya göre; Ricky Martin'in erkek kardeşi Eric Martin, söz konusu şikayette bulunan kişinin şarkıcının yeğeni olan 21 yaşındaki Dennis Yadiel Sanchez olduğunu söyledi. Ricky Martin'in, yedi ay boyunca yeğeni Dennis Yadiel Sanchez ile ilişki yaşadığı ve ilişkileri süresince de Sanchez'e fiziksel ve psikolojik şiddet gösterdiği iddia edildi. Porto Riko gazetesi El Vocero ise; Martin'in yaklaşık olarak iki ay önce ayrılmalarını iyi karşılamadığını ve yeğenini aramaya devam ederek, evinin yakınlarında dolaştığını kaydetti. Sanchez ayrıca, Martin'in 'fazla miktarda alkol ve uyuşturucu tükettiğini' de iddia etti ve mahkemeye verdiği dilekçede güvenliğinden endişe ettiğini belirtti. Porto Riko'nun 'ensest suçlamaları' yasalarına göre; hakkındaki şoke edici iddialar doğruysa, şarkıcı elli yıla kadar hapis cezası alabilir.

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16/07/2022 20:59