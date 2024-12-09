Rıdvan Dilmen, Barış Alper'in pozisyonundaki VAR konuşmasını açıkladı

Rıdvan Dilmen, Sivasspor-Galatasaray maçını HT Spor'da değerlendirdi. Dilmen, Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonrası VAR'daki konuşmaları açıkladı.

Turgut Doman'ın Rey Manaj'a kırmızı kart vermesi gerektiğini aktaran Rıdvan Dilmen, "Hata yaptı" ifadesini kullandı.

Türk hakemliğinde büyük rezaletlerin yaşandığını dile getiren Rıdvan Dilmen, "Bu maçtan bağımsız söylüyorum. Tuhaf tuhaf kararlar çıkıyor" dedi.

Öte yandan Rıdvan Dilmen, Barış Alper Yılmaz-Rey Manaj pozisyonu sonrası VAR'daki konuşmaları açıkladı.

"VAR ile hakemin ne konuştuğunu yayınlamasınlar, ben söyleyeyim" diyen Rıdvan Dilmen "VAR hakemi 'Hocam potansiyel bir kırmızı kart var. Gelir misin?' dedi. Hakem de 'Şu açıdan da bakayım. Bence yeterli bir basma değil' dedi, gitti" şeklinde konuştu.