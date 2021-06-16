Rıdvan Dilmen'den teknik direktör bombası: Ali Koç ile görüştüm...

Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ali Koç ile görüştüğünü açıklayarak taraftarlara müjdeyi verdi. Yorumculuğu bırakan Rıdvan Dilmen'in paylaşımları ve Fenerbahçe'deki yeni teknik direktör kararının detayları...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıklarını açıklamasının ardından gözler yeni teknik adamın kim olacağına çevrildi. Rıdvan Dilmen ise Ali Koç ile görüştüğünü açıklayarak taraftarlara müjdeyi verdi.

RIDVAN DİLMEN'İN PAYLAŞIMLARI

Rıdvan Dilmen, ''Lig bitti, üzerinden 1 ay geçti. Beşiktaş 1 gol farkla şampiyon oldu. Bir başka deyişle Galatasaray 1 gol farkla şampiyon olamadı. Fenerbahçe matematik olarak son haftaya kadar şampiyonluk şansını korudu, hatta sondan 2. hafta Sivasspor maçını kazansa büyük ihtimalle şampiyon olacaktı.'' dedi.

"ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞTÜM"

Rıdvan Dilmen, ''Galatasaray kongre sürecinde, takım hazırlıklara Selçuk İnan ve Necati Ateş'le başlamak zorunda kaldı. Fenerbahçe ince eleyip sık dokumak istiyor. Ali Bey'le bugün görüştüm. Teknik direktör adaylarını 3'e indirmiş. Muhtemelen 1 hafta içinde belli olur dedi. ifadelerini kullandı.

"SERGEN CUMA'YA KADAR İMZALAR"

Rıdvan Dilmen, ''Çok dar kadrosuyla Sergen Yalçın, büyük bir iş başardı ve takımı şampiyon yaptı. Fatih Terim'li Galatasaray, ne derseniz deyin Malatyaspor kalecisi Ertaç, olağanüstü oynamasa şampiyon olacaktı. Müthiş başarı elde eden Sergen Yalçın'la dün konuştum, henüz anlaşma sağlanamamış. ''Cumaya kadar sonuçlanır.'' açıklamasını yaptı.

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16/06/2021 11:13