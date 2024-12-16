Rıdvan Yılmaz penaltılarda kaçırdı: Glasgow Rangers kupayı ezeli rakibe kaptırdı

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
16/12/2024

ads
Rıdvan Yılmaz penaltılarda kaçırdı: Glasgow Rangers kupayı ezeli rakibe kaptırdı

İskoçya Lig Kupası Finali'nde ezeli rakipler Celtic ve Rangers karşılaştı. 3-3 biten mücadelenin penaltı atışlarında 5-4 kazanan Celtic şampiyon oldu.

İskoçya Lig Kupası Final maçında Celtic ile Glasgow Rangers karşılaştı. 

Mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi. 120 dakika sonunda da gol olmayınca kupa sahibini belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi. 

RIDVAN YILMAZ KAÇIRDI

Celtic penaltılarda 5-4 kazanarak kupaya uzanan taraf oldu. Rangers'ta milli oyuncu Rıdvan Yılmaz penaltıyı kaçıran isim oldu. 

 

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Rıdvan Yılmaz
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.