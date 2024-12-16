Rıdvan Yılmaz penaltılarda kaçırdı: Glasgow Rangers kupayı ezeli rakibe kaptırdı
YAYIN TARİHİ:
16/12/2024
İskoçya Lig Kupası Finali'nde ezeli rakipler Celtic ve Rangers karşılaştı. 3-3 biten mücadelenin penaltı atışlarında 5-4 kazanan Celtic şampiyon oldu.
İskoçya Lig Kupası Final maçında Celtic ile Glasgow Rangers karşılaştı.
Mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi. 120 dakika sonunda da gol olmayınca kupa sahibini belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.
RIDVAN YILMAZ KAÇIRDI
Celtic penaltılarda 5-4 kazanarak kupaya uzanan taraf oldu. Rangers'ta milli oyuncu Rıdvan Yılmaz penaltıyı kaçıran isim oldu.
YAYIN TARİHİ: